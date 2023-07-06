رئيس بيلاروسيا: هناك مسائل تتعلق بإعادة نشر مقاتلي فاغنر لم تُحل بعد

خولة مطر لـ"الرئيس": أعتقد ان هناك رغبة بانهاء الحرب في سوريا ولكن الأمم المتحدة لا تملك القرار والاخضر الابراهيمي كان يقول المفروض ان تُحل المشكلة في سوريا ثم عربيا ولكنه لم يجد أفُق