الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

الرئيس البيلاروسي: بريغوجين ليس في بيلاروسيا بل في بطرسبرغ بروسيا

2023-07-06 | 05:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس البيلاروسي: بريغوجين ليس في بيلاروسيا بل في بطرسبرغ بروسيا
الرئيس البيلاروسي: بريغوجين ليس في بيلاروسيا بل في بطرسبرغ بروسيا


 قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ليس في بيلاروسيا وهو في بطرسبرغ بروسيا، مضيفا أن مقاتلي فاغنر في معسكراتهم.
وأضاف لوكاشينكو في مؤتمر صحافي: "القتال في أوكرانيا سوف يزداد لأن أوكرانيا لا تزال لديها احتياطيات استراتيجية كبيرة، وبحلول 11 الجاري موعد انعقاد قمة حلف شمال الاطلسي في فيلنيوس يجب أن يظهروا شيئا ما".
وأكمل قائلا: "أدرك زيلينسكي أخيرًا أنه لن ينتصر في هذه الحرب وأن هذا الهجوم المضاد لن ينتهي بشيء بالنسبة له باستثناء موت الآلاف والآلاف من الناس".
وقال لوكاشينكو أيضا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش بيلاروسيا.
وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجين بشأن هذه المسألة، وفق ما نقلت" سكاي نيوز".
الرئيس البيلاروسي: بريغوجين ليس في بيلاروسيا بل في بطرسبرغ بروسيا

عربي و دولي

الرئيس البيلاروسي

ألكسندر لوكاشينكو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية: إنفجار جديد لقذيفة قرب الحدود في منطقة قرية الغجر بعد بدء القصف الإسرائيليّ

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023