الرئيس البيلاروسي: بريغوجين ليس في بيلاروسيا بل في بطرسبرغ بروسيا



قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ليس في بيلاروسيا وهو في بطرسبرغ بروسيا، مضيفا أن مقاتلي فاغنر في معسكراتهم.

وأضاف لوكاشينكو في مؤتمر صحافي: "القتال في أوكرانيا سوف يزداد لأن أوكرانيا لا تزال لديها احتياطيات استراتيجية كبيرة، وبحلول 11 الجاري موعد انعقاد قمة حلف شمال الاطلسي في فيلنيوس يجب أن يظهروا شيئا ما".

وأكمل قائلا: "أدرك زيلينسكي أخيرًا أنه لن ينتصر في هذه الحرب وأن هذا الهجوم المضاد لن ينتهي بشيء بالنسبة له باستثناء موت الآلاف والآلاف من الناس".

وقال لوكاشينكو أيضا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش بيلاروسيا.

وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجين بشأن هذه المسألة، وفق ما نقلت" سكاي نيوز".