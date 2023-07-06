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عربي و دولي

البحرية الأميركية تتهم الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة تجارية في الخليج

2023-07-06 | 13:33
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البحرية الأميركية تتهم الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة تجارية في الخليج
البحرية الأميركية تتهم الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة تجارية في الخليج

أعلنت البحرية الأميركية مساء الخميس أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية قد تكون متورطة في أنشطة تهريب في المياه الدولية في الخليج، غداة إحباط القوات الأميركية محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين قبالة سواحل عُمان.

وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان، "في 6 تموز احتجز الحرس الثوري الإسلامي سفينة تجارية يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب أثناء عبورها الخليج العربي في المياه الدولية". وأضاف أنه بعد "تقييم ظروف الحادثة، لم يستدع الأمر مزيدًا من الاستجابة".
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البحرية الأميركية تتهم الحرس الثوري الإيراني باحتجاز سفينة تجارية في الخليج

عربي و دولي

البحرية الأميركية

الحرس الثوري الإيراني

الخليج العربي

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