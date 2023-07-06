القسام تعلن عن سلسلة عمليات نفذها مقاتلوها: جاهزون للرد في أي بقعة من أرضنا

قال لناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عبر قناته على "تيليغرام" إنه "عندما قالت كتائب القسام بأن جنين ليست وحدها كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في"عيلي" على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".



وأضاف: الضربات تواصلت كردٍ سريعٍ على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب "تل أبيب"، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم" التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا.