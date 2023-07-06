فصائل المقاومة في جنين: ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله

وأكدت في بيان تلقى موقع أن العدوان الغاشم الذي شنه العدو على ابناء شعبنا في جنين ومخيمه مستهدفاً المدنيين والبيوت الآمنة والمستشفيات لهو دليل على فشل هذا العدوان أمام صمود أبناء شعبنا المجاهد وعجزه عن الوصول الى مجاهدينا والقضاء عليهم كما كان يزعم.وأضافت: "نقول للعدو مجدداً يكفيك تصوير انتصارات وهمية"، مشيرة أنها تواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات في سبيل التصدي للعدو عند كل اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا في جنين ومخيمها وكل الضفة بعون الله.وشددت الفصائل: "نقول لهذا العدو وقيادته إن ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله". وأكدت على وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين والعلاقات الوثيقة والاتصال والتواصل الدائم مع الجميع في سبيل دحر الاحتلال عن أرضنا وصولا للتحرير بإذن الله.