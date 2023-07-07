الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

بالفيديو - ثمانون جريحا في تصادم حافلتين في حي مانهاتن بنيويورك

2023-07-07 | 01:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - ثمانون جريحا في تصادم حافلتين في حي مانهاتن بنيويورك
بالفيديو - ثمانون جريحا في تصادم حافلتين في حي مانهاتن بنيويورك

أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحا مساء امس في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصًا نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

وقال كيفن مورفي نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن الحادث وقع في حوالى الساعة 19,00 (23,00 ت غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.

وأظهرت لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

وقال بول هوبر نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء إن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو". وأضاف "نقلنا 18 مريضًا" إلى المستشفى، موضحا أن أيا من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".

وقد اضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث، فيما  لم تعرف على الفور جنسيات الجرحى.

 
مقالات ذات صلة
بالفيديو - ثمانون جريحا في تصادم حافلتين في حي مانهاتن بنيويورك

عربي و دولي

حادث سير

تصادم

مانهاتن

نيويورك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واشنطن: طائرات عسكرية روسية ضايقت مجددا مسيّرات أميركية في سوريا
فصائل المقاومة في جنين: ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في برقة شمال غرب نابلس
06:33

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في برقة شمال غرب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة في برقة شمال غرب نابلس، ضد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، بحسب ما اشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

06:33

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في برقة شمال غرب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة في برقة شمال غرب نابلس، ضد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، بحسب ما اشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

فيديو غريب لبايدن ... ركل المنصة مرات عدة وهكذا برر فعلته!
06:21

فيديو غريب لبايدن ... ركل المنصة مرات عدة وهكذا برر فعلته!

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يركل المنصة، خلال خطاب ألقاه امس في ولاية ساوث كارولينا الأميركية.

06:21

فيديو غريب لبايدن ... ركل المنصة مرات عدة وهكذا برر فعلته!

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يركل المنصة، خلال خطاب ألقاه امس في ولاية ساوث كارولينا الأميركية.

16 قتيلا جراء حادث سير على طريق حمص تدمر في سوريا
05:08

16 قتيلا جراء حادث سير على طريق حمص تدمر في سوريا

توفي فجر اليوم ستة عشر شخصاً، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء السورية "سانا".

05:08

16 قتيلا جراء حادث سير على طريق حمص تدمر في سوريا

توفي فجر اليوم ستة عشر شخصاً، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء السورية "سانا".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023