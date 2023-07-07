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عربي و دولي

"فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال أو سوء الفهم" ... وزيرة الخزانة الأميركية تزور الصين

2023-07-07 | 02:36
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&quot;فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال أو سوء الفهم&quot; ... وزيرة الخزانة الأميركية تزور الصين
"فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال أو سوء الفهم" ... وزيرة الخزانة الأميركية تزور الصين

"فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال أو سوء الفهم" ... وزيرة الخزانة الأميركية تزور الصين

تلتقي وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بكين اليوم مسؤولين صينيين كبارا بينهم رئيس الوزراء لي تشيانغ لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي زيارة يلين ، بحسب واكلة الصحافة الفرنسية، بينما يدعو سياسيون أميركيون إلى "فك الارتباط" بين الاقتصادين لخفض اعتماد واشنطن على الدولة الآسيوية العملاقة، وسط تصاعد الخلافات  الجيوسياسية.

وتندرج هذه الزيارة التي تأتي بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في إطار رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في تجديد الاتصال مع بكين، بعد ثلاث سنوات من عزلة شبه كاملة للصين بسبب الأزمة الصحية.

وستعقد يلين في أول رحلة لها إلى الصين منذ توليها منصبها في 2021، اليوم  رئيس الوزراء لي تشيانغ المسؤول خصوصا عن القضايا الاقتصادية في بلاده.

وقال مسؤول في الخزانة إنها تمكنت من إجراء "محادثة حقيقية" مع نظيرها السابق  نائب رئيس الوزراء السابق ليو هي وكذلك محافظ البنك المركزي الصيني المنتهية ولايته يي غانغ.

وأضاف المصدر أن الحديث "تناول الآفاق الاقتصادية العالمية وتلك الخاصة بالولايات المتحدة والصين على التوالي".

وقال مسؤول آخر في وزارة الخزانة الخميس إن الولايات المتحدة لا تتوقع تقدمًا محددًا خلال هذه الزيارة لكنها تأمل في مبادلات بناءة يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من المناقشات الملموسة.

وأكدت يلين الخميس أن "هذه الرحلة هي فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال أو سوء الفهم".

وقد شهدت العلاقات الصينية الأميركية توترات كبيرة إثر حرب تجارية غير معلنة بين البلدين مع تشديد أميركي لمنع وصول الصين لتكنولوجيا تخص الرقائق الإلكترونية.

كما ألغت الولايات المتحدة زيارة كانت مقررة لبلينكن إلى بكين في فبراير الماضي، بعد أزمة اختراق منطاد صيني الأجواء الأميركية.

واتهمت الولايات المتحدة حينها الصين بأنها تحاول التجسس على مواقع عسكرية على أراضيها وأسقطت المنطاد بصاروخ، ونددت بكين بالحادث واعتبرت إسقاط المنطاد إهانة لها.

وجفت القنوات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة خلال هذه الفترة، وبحسب صحف أميركية فإن 100 قناة اتصال بين البلدين توقفت تماما.

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عربي و دولي

الصين

واشنطن

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جانيت يلين

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