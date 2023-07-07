الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

عشية مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا... زيلينسكي في تركيا اليوم

2023-07-07 | 02:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عشية مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا... زيلينسكي في تركيا اليوم
عشية مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا... زيلينسكي في تركيا اليوم

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول ​اليوم نظيره التركي رجب طيب اردوغان وذلك عشية مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومع اقتراب موعد قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما شارت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال زيلينسكي للصحافيين امس في براغ "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا" مع حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن الوقت حان لإظهار "شجاعة هذا الحلف وقوته".

وخلال هذه الزيارة التي تعد الأولى لرئيس الدولة الأوكراني إلى تركيا منذ شباط 2022، سيناقش زيلينسكي واردوغان خصوصا، حسب صحيفة صباح القريبة من الحكومة التركية، اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية التي أبرمت في تموز 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا وترى روسيا أن "لا سبب" لتمديدها عند انتهائها في 17 تموز.

وتأتي الزيارة أيضًا قبل أربعة أيام من افتتاح القمة السنوية للناتو في فيلنيوس في 11 و12 تموز يأمل خلالها قادة الحلف في إقناع أنقرة برفع الفيتو الذي وضعته على انضمام السويد إلى التكتل.

وكان زيلينسكي توجه إلى براغ امس بعد زيارة لبلغاريا لمناقشة الانضمام إلى الحلف وطلب تسريع تسليم الأسلحة من قبل هذه الدولة الرئيسية المنتجة للذخيرة، في أوج هجوم مضاد تشنه كييف.

وقال زيلينسكي إنه يريد أن تتلقى أوكرانيا "إشارة واضحة" بأنها ستنضم إلى الناتو، مشيرا إلى أن كييف "لم تتلق دعوة بشكل أو بآخر". واضاف "أرى أنه من الضروري إظهار قوة التحالف ووحدته".

وبشأن الهجوم الأوكراني المضاد، اعترف زيلينسكي بأنه "ليس سريعا" لكن قوات كييف تتقدم.

وقال الرئيس الأوكراني للصحافيين في براغ إن "الهجوم ليس سريعا، هذه حقيقة". وأضاف "لكننا مع ذلك نتقدم ولا نتراجع مثل الروس"، مؤكدا "بتنا نملك المبادرة الآن".

مقالات ذات صلة
عشية مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا... زيلينسكي في تركيا اليوم

عربي و دولي

زيلينسكي

اوكرانيا

تركيا

اردوغان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في بريطانيا ... توجيه الاتهام لمئات الأشخاص وضبط نبتات قنب في عملية واسعة
شهيدان برصاص الاحتلال صباح اليوم في نابلس

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في برقة شمال غرب نابلس
06:33

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في برقة شمال غرب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة في برقة شمال غرب نابلس، ضد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، بحسب ما اشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

06:33

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في برقة شمال غرب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة في برقة شمال غرب نابلس، ضد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، بحسب ما اشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

فيديو غريب لبايدن ... ركل المنصة مرات عدة وهكذا برر فعلته!
06:21

فيديو غريب لبايدن ... ركل المنصة مرات عدة وهكذا برر فعلته!

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يركل المنصة، خلال خطاب ألقاه امس في ولاية ساوث كارولينا الأميركية.

06:21

فيديو غريب لبايدن ... ركل المنصة مرات عدة وهكذا برر فعلته!

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يركل المنصة، خلال خطاب ألقاه امس في ولاية ساوث كارولينا الأميركية.

16 قتيلا جراء حادث سير على طريق حمص تدمر في سوريا
05:08

16 قتيلا جراء حادث سير على طريق حمص تدمر في سوريا

توفي فجر اليوم ستة عشر شخصاً، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء السورية "سانا".

05:08

16 قتيلا جراء حادث سير على طريق حمص تدمر في سوريا

توفي فجر اليوم ستة عشر شخصاً، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء السورية "سانا".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023