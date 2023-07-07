عشية مرور 500 يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا... زيلينسكي في تركيا اليوم

وقال زيلينسكي للصحافيين امس في براغ "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا" مع حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن الوقت حان لإظهار "شجاعة هذا الحلف وقوته".

وخلال هذه الزيارة التي تعد الأولى لرئيس الدولة الأوكراني إلى تركيا منذ شباط 2022، سيناقش زيلينسكي واردوغان خصوصا، حسب صحيفة صباح القريبة من الحكومة التركية، اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية التي أبرمت في تموز 2022 برعاية الأمم المتحدة وتركيا وترى روسيا أن "لا سبب" لتمديدها عند انتهائها في 17 تموز.

وتأتي الزيارة أيضًا قبل أربعة أيام من افتتاح القمة السنوية للناتو في فيلنيوس في 11 و12 تموز يأمل خلالها قادة الحلف في إقناع أنقرة برفع الفيتو الذي وضعته على انضمام السويد إلى التكتل.

وكان زيلينسكي توجه إلى براغ امس بعد زيارة لبلغاريا لمناقشة الانضمام إلى الحلف وطلب تسريع تسليم الأسلحة من قبل هذه الدولة الرئيسية المنتجة للذخيرة، في أوج هجوم مضاد تشنه كييف.

وقال زيلينسكي إنه يريد أن تتلقى أوكرانيا "إشارة واضحة" بأنها ستنضم إلى الناتو، مشيرا إلى أن كييف "لم تتلق دعوة بشكل أو بآخر". واضاف "أرى أنه من الضروري إظهار قوة التحالف ووحدته".

وبشأن الهجوم الأوكراني المضاد، اعترف زيلينسكي بأنه "ليس سريعا" لكن قوات كييف تتقدم.

وقال الرئيس الأوكراني للصحافيين في براغ إن "الهجوم ليس سريعا، هذه حقيقة". وأضاف "لكننا مع ذلك نتقدم ولا نتراجع مثل الروس"، مؤكدا "بتنا نملك المبادرة الآن".