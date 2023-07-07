العدو الإسرائيلي يشن هجوما حادا على غوتيريش: تصريحاته منفصلة تماما عن الواقع!

شن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هجوما حادا على الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، الذي انتقد استخدام الجيش الإسرائيلي القوة المفرطة في جنين بالضفة الغربية.

ونشر بيان الخدمة الصحافية لوزارة الخارجية في الكيان بياناً قال فيه إن "التصريحات المعادية لإسرائيل للأمين العام للأمم المتحدة مخزية وافتراءات ومنفصلة تماما عن الواقع، إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لمكافحة الإرهاب في جنين مكرسة حصريا لمحاربة الإرهاب الفلسطيني الدموي الموجه ضد المدنيين الإسرائيليين".



وأضاف البيان: أدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى التراجع عن كلماته، وإدانة الإرهاب الفلسطيني بوضوح ومعارضة استخدام [الإرهابيين] للفلسطينيين كدرع بشري، وعدم إدانة دولة إسرائيل الديمقراطية للدفاع عن النفس في وجه الإرهاب.



واتهم غوتيريش في السادس من حزيران الجانب الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة في جنين.