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عربي و دولي

تلبية لدعوة أردوغان.. زيلينسكي يصل إلى تركيا

2023-07-07 | 14:30
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تلبية لدعوة أردوغان.. زيلينسكي يصل إلى تركيا
تلبية لدعوة أردوغان.. زيلينسكي يصل إلى تركيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال زيلينسكي عبر تويتر إنه سيبحث مع الرئيس التركي "ملفات عدة مثل تنسيق المواقف بشأن صيغة السلام الأوكرانية، وقمة الناتو، والضمانات الأمنية"، كما سيبحث الرئيسان "اتفاقية نقل الحبوب، وإعادة الإعمار في أوكرانيا، واتفاقيات التعاون بالصناعات الدفاعية بين الشركات التركية والأوكرانية".

وسيعقد الرئيس أردوغان وزيلينسكي اجتماعا ثنائيا في قصر فخر الدين، يليه اجتماع آخر بمشاركة وفدي البلدين، وأفادت وكالة الأناضول التركية بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الاجتماع.

وكان زيلينسكي قد زار أمس الخميس جمهورية تشيكيا، كما زار سلوفاكيا في وقت سابق الجمعة.
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عربي و دولي

فولوديمير زيلينسكي

رجب طيب إردوغان

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