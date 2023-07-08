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عربي و دولي

إيران: اعدام شخصين على خلفية الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز

2023-07-08 | 03:33
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إيران: اعدام شخصين على خلفية الهجوم الارهابي على مرقد &quot;شاهجراغ&quot; في شيراز
إيران: اعدام شخصين على خلفية الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ" في شيراز

أعدمت إيران علنا اليوم رجلين متورّطين في هجوم وقع في تشرين الأول على مرقد ديني في مدينة شيراز الواقعة في جنوب البلاد أودى بحياة 13 شخصا، وجرح 25 شخصا آخر فيما اصيب منفذ الهجوم باصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ومن ثم لقي حتفه في المستشفى، وفق ما اشارت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ايرنا".

وقالت "ايرنا": "تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين من الضالعين الرئيسيين في الهجوم الارهابي على الزوار في مرقد "احمد بن موسى عليهما السلام" شاهجراغ في مدينة شيراز العام الماضي.

وتم تنفيذ حكم الاعدام شنقا فجر اليوم السبت بحق "محمد رامز رشيدي" و "سيد نعيم هاشمي قتالي" ، وهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي بعد ادانتهما بالمساعدة على الافساد في الارض والبغي والعمل ضد الامن القومي للبلاد."

ولفتت الوكالة الى ان المحكمة العليا في البلاد كانت  قد رفضت في وقت سابق استئناف محامي الدفاع عن "محمد رامز رشيدي" و "سيد نعيم هاشمي قتالي" ، مشيرة الى انهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي واعتبرت ان ما قاما به مثال بارز للحرابة والافساد في الارض.

وكان رئيس نيابة محافظة فارس قد اعلن اخيرا عن تاكيد المحكمة العليا في البلاد حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من الضالعين في الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز جنوب ايران ، وقال: إن هذا الحكم سينفذ قريباً.

واشار كاظم موسوي الى أنه منذ بداية محاكمة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي، طالب أهالي شيراز والمناطق الأخرى في البلاد بانزال اشد العقوبات بحق هؤلاء الإرهابيين وقال: جرت المحاكمة مع الالتزام الصارم بالمعايير القانونية وبحضور المحامين القانونيين للمتهمين، وصدر الحكم الابتدائي بعقوبة الإعدام بحق هؤلاء المتهمين في الأيام الأخيرة من العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس).

واوضح أنه تم النظر من قبل المحكمة العليا في البلاد في الحكم الصادر من قبل محكمة الثورة الإسلامية بشيراز بعد اعتراض محامي المتهمين ، وأضاف: بعد إعادة النظر في هذه القضية في أعلى سلطة قضائية في البلاد وهي المحكمة العليا، تم تاكيد الحكم الابتدائي بإعدام إرهابيين اثنين كان لهما دور مباشر في التخطيط للهجوم ودعم منفذ الهجوم الإرهابي الرئيسي.

واضاف رئيس نيابة محافظة فارس: منذ بداية وقوع هذا الحادث المرير، وضعت نيابة محافظة فارس مسالة البت السريع والدقيق والقانوني لهذه القضية، في جدول اعمالها، وسيتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الحكم قريبًا.

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