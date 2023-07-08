الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

"احتضن والده لحمايته من النار".. والنهاية مأساوية

2023-07-08 | 04:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;احتضن والده لحمايته من النار&quot;.. والنهاية مأساوية
"احتضن والده لحمايته من النار".. والنهاية مأساوية

شهدت محافظة القليوبية شمالي القاهرة واقعة مأساوية لقي فيها أب ونجله مصرعهما وهما يحتضنان بعضهما داخل النيران، خلال حريق شب بمطعم صغير "للفول والطعمية"، حيث كانا يعملان.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا، بنشوب حريق ضخم في مطعم بمنطقة القيثارية بمركز قها، وأن النيران احتجزت صاحب المطعم ونجله في الداخل.

وحضرت قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وتمت السيطرة على الحريق، لكن تم العثور على الأب والابن ميتين بفعل النيران والأدخنة.

وقال ناصر كامل، من سكان منطقة القيثارية التي شهدت الحريق، إن "النيران بدأت من باب المطعم حيث كانت مقلاة الزيت تعمل، وفجأة انفجر المنظم الخاص بأنبوب الغاز فنتج عنه اشتعال نيران ضخمة بشكل سريع".

واضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "غمرت ستارة من النيران الضخمة باب المطعم، بينما كان الأب صاحب المطعم ونجله بالداخل يجهزان عجينة الطعمية (الفلافل) استعدادا لطهيها في المقلاة التي اشتعلت".

وأضاف: "لهذا السبب لم يتمكن الاثنان من الخروج، وكذلك لم يستطع الأهالي الدخول لإنقاذهما".

من جانبه، أوضح شاهد عيان آخر يدعى وجدي نبهان، أن الأب يدعى رضا عبد البديع (60 عاما)، ونجله أحمد (29 عاما)، وتم العثور عليهما ميتين داخل المطعم بعدما تمكنت أجهزة الدفاع المدني من إخماد الحريق.

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "الأب كان جالسا على الأرض في المكان المخصص لتجهيز الطعام، بينما كان ابنه يحتضنه لحمايته من النيران، لذلك كان الأخير الأكثر تضررا من النيران".

واستطرد: "التهمت النيران ظهر الابن بشكل شبه كامل، لأنها كانت قادمة من خلفه".

وأوضح أن "ما زاد من المأساة أن الابن الأصغر كان خارج المطعم وقت الحريق، ولم يتمكن من إنقاذ والده وشقيقه الأكبر، وكان يصرخ في الشارع لتجميع الأهالي لإنقاذهما".

تجدر الإشارة إلى أنه تم نقل جثتي الأب ونجله لمشرحة مستشفى قها المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

مقالات ذات صلة
"احتضن والده لحمايته من النار".. والنهاية مأساوية

عربي و دولي

مصر

حريق

القاهرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أ.ف.ب: باريس "تعترض" على تصريحات "مبالغ فيها" للجنة تابعة للأمم المتحدة
الكرملين: لا مواعيد محددة للقاء بوتين وأردوغان حتى الآن ومن المحتمل أن تكون هناك اتصالات

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بالفيديو - زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى
05:55

بالفيديو - زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى

بالفيديو - زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى

05:55

بالفيديو - زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى

بالفيديو - زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى

الكرملين: موعد لقاء بوتين وأردوغان لم يتحدد بعد
05:52

الكرملين: موعد لقاء بوتين وأردوغان لم يتحدد بعد

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن موعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتحدد بعد.

05:52

الكرملين: موعد لقاء بوتين وأردوغان لم يتحدد بعد

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن موعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتحدد بعد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023