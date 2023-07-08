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بالفيديو - زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى

2023-07-08 | 05:55
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بالفيديو - زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى
بالفيديو - زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى

بالفيديو - زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة "زمييني" التي تعرف أيضا باسم "جزيرة الأفعى"، التي استعادتها كييف بعد أشهر من القصف المكثف على القوات الروسية التي سيطرت عليها، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية امس .

وقد نشر موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر تجول زيلينسكي رفقة مساعديه في جزيرة الأفعى التي تقع في البحر الأسود.

وتجول الرئيس الأوكراني في الجزيرة ووضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين قضوا في الجزيرة.

قال زيلينسكي: "اليوم نحن موجودون في جزيرة الأفعى، جزيرتنا التي لن يغزوها المحتل أبدا، مثل بقية أنحاء أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان"، مضيفاً: "اليوم كرّمنا أبطالنا الأوكرانيين، كل الجنود الذين قاتلوا من أجل هذه الجزيرة ومن أجل تحريرها".

وتابع: "رغم أن هذه قطعة صغيرة من أرضنا وسط بحرنا الأسود، إلا أنها دليل عظيم على أن أوكرانيا ستستعيد كل جزء من أراضيها"، وقال: "أود أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا في اليوم الـ 500 للحرب".

وختم الرئيس الاوكراني : "المجد لأوكرانيا.. نحن نتقدم إلى الأمام وشكرا لكم جميعا".

 
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