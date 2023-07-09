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عربي و دولي

بايدن في جولة أوروبية.. الأهداف أوكرانيا والانتخابات

2023-07-09 | 04:33
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بايدن في جولة أوروبية.. الأهداف أوكرانيا والانتخابات
بايدن في جولة أوروبية.. الأهداف أوكرانيا والانتخابات

أصبحت فرص الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الفوز بفترة رئاسية ثانية على المحك، مع تزايُد القلق الداخلي من استمرار الإنفاق على حرب أوكرانيا، التي لم تحقق حتى الآن تراجعا روسيا، ووسط معاناة المواطن الأميركي من لهيب التضخم والأسعار.

ومع فشل الهجوم المضاد، الذي تشنّه أوكرانيا على الجيش الروسي منذ 10 يونيو، في تحقيق تقدم كبير لكييف، تأتي خطوة بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، بإمدادها بالذخائر العنقودية المحرّمة دوليا؛ إنقاذا لسمعته وفرصته في الانتخابات المقرّرة عام 2024، وفق تقدير خبير عسكري أميركي في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية".

روّجت واشنطن أمام الداخل والخارج أن دعمها لكييف هدفه "حماية الديمقراطية والنظام العالمي"، في حين بات أميركيون يرونه استنزافا لاقتصاد بلادهم، وأن الهدف الحقيقي هو استنزاف روسيا.

جولة إنقاذ في أوروبا

يبدأ بايدن، الأحد، جولة أوروبية، يزور خلالها لندن لإجراء محادثات مع ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، ورئيس وزرائه، ريشي سوناك، ويشارك في قمة حلف الناتو المقررة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وينهي رحلته بزيارة فنلندا.

يرى الخبير العسكري الأميركي، بيتر آليكس، أن جولة بايدن "محاولة لإنقاذ أوكرانيا وإنجاح هجومها المضاد"، خاصة أن بعض حلفاء واشنطن في الناتو أصبحوا يشعرون بالقلق بشأن المدة الزمنية الطويلة والتكلفة التي يتحمّلونها في حرب أوكرانيا.
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