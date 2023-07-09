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عربي و دولي

القضاء على إرهاب في تنظيم "الشباب" في الصومال

2023-07-09 | 10:16
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القضاء على إرهاب في تنظيم &quot;الشباب&quot; في الصومال
القضاء على إرهاب في تنظيم "الشباب" في الصومال

قضى الجيش الوطني الصومالي على 40 عنصر بتنظيم "الشباب" الإرهابي في عملية نفذها صباح اليوم الأحد في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد، وفق وكالة "سبوتنيك".


وأكدت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن "العملية أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في الجماعة المتشددة في منطقة ويلمارو الواقعة على بعد 40 كلم من مدينة أفمدو في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش الوطني الصومالي دمر أسلحة وسيارات كانت تستخدمها الميليشيا الإرهابية لإلحاق الضرر بالشعب الصومالي".

ويشهد الصومال منذ سنوات عدة، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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عربي و دولي

الصومال

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