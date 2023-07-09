القبض على رجل انتحل صفة مستشار رئيس الوزراء العراقي

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد، القبض على شخص انتحل صفة مستشار رئيس الحكومة، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وذكر في بيان صحفي أن "أحد الاشخاص في محافظة بابل انتحل عدة صفات حكومية، منها صفة العمل كمستشار في مكتب رئيس الوزراء وقيامه بعمليات نصب واحتيال بحق مواطنين أبرياء، بغية استحصال مبالغ مالية بعد إيهامهم بترويج طلباتهم المتعلقة بالتوظيف أو المعاملات العالقة".



وأضاف: "استحصلت الموافقات القضائية ليتم على إثرها نصب كمين محكم للمتهم المذكور في منطقة المنصور ببغداد والقبض عليه وفقاً لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، وأحيل إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل وفقا للقانون".