بايدن عن بناء علاقات مع الصين: ستفيد البلدين في المستقبل

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن انه يعتقد أن بناء اتصالات عمل مع الصين ممكن، معتبرا أنها "ستفيد البلدين في المستقبل"، وفق وكالة "نوفوستي".



وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" نشرت اليوم الأحد: "أعتقد أن هناك طريقة لحل الصعوبات بين البلدين، وبناء علاقة مع الصين".



وأعرب الرئيس الأميركي عن ثقته في أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يسعى لإزاحة الولايات المتحدة من مكانها كقوة عسكرية واقتصادية متصدرة في العالم. وقال: "أنا متأكد من أنه يريد أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قدرات عسكرية".



وأضاف بايدن أيضا أنه "لا يرى من جانب الصين رغبة في الحرب أو الصراع مع الولايات المتحدة، أو طموحات لتوسيع أراضيها".