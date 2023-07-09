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عربي و دولي

في هذه الحالة.. موسكو تهدد بقصف منشآت نووية في أوكرانيا وأوروبا!

2023-07-09 | 13:43
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في هذه الحالة.. موسكو تهدد بقصف منشآت نووية في أوكرانيا وأوروبا!
في هذه الحالة.. موسكو تهدد بقصف منشآت نووية في أوكرانيا وأوروبا!

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف للنظر في ضرب المحطات النووية الأوكرانية والمنشآت النووية في أوروبا الشرقية، في حال تأكد معلومات عن توجيه ضربة بأسلحة الناتو لمحطة سمولينسك النووية في روسيا.

وقال مدفيديف في رسالة نشرها على حسابه في "تلغرام" نقلتها "روسيا اليوم"، أنه "إذا تأكدت المعلومات عن محاولة مهاجمة محطة سمولينسك (ديسنوغورسك) النووية بصواريخ الناتو، فمن الضروري النظر في سيناريو الضربة الروسية المتزامنة على المحطة النووية في جنوب أوكرانيا، ومحطة روفنو النووية ومحطة خميلنيتسكي النووية".

ودعا مدفيديف أيضا لقصف المنشآت النووية في أوروبا الشرقية، مؤكدا أنه "لا يوجد شيء نخجل منه في الأمر".

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم، معلومات تفيد بمحاولة القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على محطة ديسنوغورسك للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك، ومطار كالوغا العسكري، مرجحة أن تكون المحاولة قد تمت باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بريطانية الصنع.

وذكرت الأنباء أن الشظايا التي تم العثور عليها في موقع سقوط الصاروخ، تشير إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت "ستورم شادو"، لافتة إلى "أنه إذا تأكد هذا، فإن هجوم اليوم سيكون أول حالة مسجلة لاستخدام صواريخ من دول الناتو في العمق الروسي، وهو ما تعهدت أوكرانيا بعدم القيام به".

وقالت" روسيا اليوم" انها لم تحصل  حتى اللحظة على تأكيد أو نفي رسمي من وزارة الدفاع الروسية بشأن صحة هذه الأنباء.
 
في هذه الحالة.. موسكو تهدد بقصف منشآت نووية في أوكرانيا وأوروبا!

عربي و دولي

دميتري مدفيديف

الإنفجار النووي

محطة سمولينسك النووية

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