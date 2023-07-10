الكويت: لا أساس لمزاعم إيران في حقل الدرة



أكد وزير النفط الكويتي سعد البراك، أن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، مجدداً الدعوة لإيران لبدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وقال البراك "إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة، ومن لديه إدعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود وإن كان له حق سيأخذه وفقاً لقواعد القانون الدولي".

وأضاف في إشارة إلى إيران "الطرف الآخر لديه إدعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية".

وتأتي تصريحات البراك بعد ما أعلنته السعودية التي قالت الأسبوع الماضي إن المملكة والكويت تمتلكان حصرياً ثروات طبيعية في "المنطقة المقسومة" البحرية بالخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران تتابع هذه القضية مع الكويت في محادثات ثنائية، ولم يُدل بمزيد من التفاصيل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المملكة جددت أيضاً دعوتها لإيران لبدء مفاوضات مع الرياض والكويت بخصوص ترسيم الحدود الشرقية في المنطقة.