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عربي و دولي

سوناك: انضمام السويد إلى الناتو لحظة تاريخية

2023-07-11 | 02:16
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سوناك: انضمام السويد إلى الناتو لحظة تاريخية
سوناك: انضمام السويد إلى الناتو لحظة تاريخية


نقلت وكالة "تاس" عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "إن انضمام السويد إلى الناتو سيمثّل لحظة تاريخية لحلف شمال الأطلسي".
وغرد عبر حسابه على "تويتر" بعد تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ  بأن تركيا وافقت على قبول بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف: "هذه لحظة تاريخية للناتو بفضلها سنكون جميعا أكثر أمانا، نتطلع إلى الترحيب بالسويد في الحلف".
ويسعى سوناك في قمة الناتو في فيلنيوس اليوم  إلى إقناع أعضاء الحلف برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي.
ووفت بريطانيا بهذا الشرط وتسعى جاهدة لرفع إنفاقها إلى 2.5% من ناتجها.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أمس أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.
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