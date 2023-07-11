الأمين العام للناتو: لم نلحظ أي تغييرات في نشر الأسلحة النووية الروسية

خولة مطر لـ"الرئيس": كان تقرير ريما خلف عن ان "اسرائيل" دولة عنصرية في ختامه عند وصلت وكانت أكيدة من ان هذا التقرير فيه كل المستندات التي تثبت ما تقول وحتى ترفع الحرج عن الأمين العام قرّرت أن تستقيل