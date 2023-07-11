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عربي و دولي
"أ.ف.ب.": زيلينسكي يندد بـ"تردد" و"ضعف" الحلف الأطلسي في ما يخص انضمام أوكرانيا
2023-07-11 | 06:29
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"أ.ف.ب.": زيلينسكي يندد بـ"تردد" و"ضعف" الحلف الأطلسي في ما يخص انضمام أوكرانيا
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زيلينسكي: تردد حلف شمال الأطلسي حيال أوكرانيا يشجع "الإرهاب" الروسي
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