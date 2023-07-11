بخراطيم المياه..الشرطة الإسرائيلية تتصدى للمحتجين على قانون الإصلاح القضائي وسط تل أبيب

وأعلن المعارضون لمشروع القانون والخطة عموما، يوما للتعبئة وحشد المتظاهرين ودعوا إلى "إغلاق الطرق الرئيسية ومدخل المطار الرئيسي قرب تل أبيب الساحلية".

وأغلق المتظاهرون الطرق ومدخل مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية، وكانوا قد وزعوا قائمة تضم عناوين أكثر من 70 موقعا استراتيجيا ليتم إغلاقها طوال اليوم في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنها "اعتقلت حتى الحادية عشر صباحا (8:00 ت غ) 42 شخصا في جميع أنحاء البلاد"، فيما ذكر الطبيب الإسرائيلي إيتان غالون أن "الشرطة فرقت المتظاهرين بخراطيم المياه".

وأفادت الشرطة بأنها "منعت تظاهرة غير قانونية في المطار حفاظا على النظام العام"، مشيرةً الى أنها "تسمح بحرية التظاهر لكن وفق ما يضمن احترام القانون والنظام".

بدوره، أكد قائد الشرطة يعقوب شبتاي، في بيان، أن "الشرطة جهة غير سياسية تعمل على أساس المساواة بين الحق في التظاهر وعدم التسامح مطلقا مع الإخلال بالنظام العام

وكان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتانياهو قد صرّح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أن "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل".