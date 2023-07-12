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عربي و دولي

كوريا الشمالية تطلق صاروخا يشتبه بأنه بالستي بعيد المدى

2023-07-12 | 02:14
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كوريا الشمالية تطلق صاروخا يشتبه بأنه بالستي بعيد المدى
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يشتبه بأنه بالستي بعيد المدى

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد المدى، بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أنها "رصدت ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي بعيد المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ قرابة الساعة العاشرة (01,00 ت غ) باتجاه بحر الشرق"، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

وأكدت طوكيو أيضا إطلاق الصاروخ الأربعاء، حيث قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن كوريا الشمالية أطلقت "على الأقل صاروخا يشتبه أنه بالستي" باتجاه الشرق.

وأضاف "الصاروخ أو الصواريخ البالستية لا تزال تحلق حاليا (...) وفي هذه المرحلة، نقدر أنها ستسقط في بحر اليابان، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على بعد نحو 550 كيلومترا شرق شبه الجزيرة الكورية قرابة الساعة 11,13 صباحا".

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية قال الإثنين إن الولايات المتحدة "كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب" من خلال طلعات "استفزازية" لطائرات تجسس أميركية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية عن المتحدث تحذيره "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة".

وليل الإثنين  الفائت أشارت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون ومستشارته المقربة، الى أن طائرة تجسس أميركية خرقت المجال الجوي الشرقي لكوريا الشمالية مرتين صباح اليوم نفسه.

وحذرت في بيان من اتخاذ "خطوة حاسمة" اذا تجاوز الجيش الأميركي الخط العسكري لحدودها البحرية
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عربي و دولي

كوريا الشمالية

بيونغ يانغ

صاروخ بالستي

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