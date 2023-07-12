أ.ف.ب: اوكرانيا تعلن إسقاط 11 مسيرة روسية ليلاً

​بدأ خفر السواحل الإسباني امس البحث عن ثلاثة قوارب مهاجرين أفادت منظمة غير حكومية عن فقدانها قبالة جزر الكناري، بعد يوم من إنقاذ عشرات المهاجرين في نفس المنطقة.