أ.ف.ب: اوكرانيا تعلن إسقاط 11 مسيرة روسية ليلاً

بدأ خفر السواحل الإسباني امس البحث عن ثلاثة قوارب مهاجرين أفادت منظمة غير حكومية عن فقدانها قبالة جزر الكناري، بعد يوم من إنقاذ عشرات المهاجرين في نفس المنطقة.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد المدى، بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي.
أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت المخيم واعتقلت ثلاثة شبان، وفق ما افادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".