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عربي و دولي

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ عابر للقارات تحت إشراف كيم جونغ أون

2023-07-13 | 01:52
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كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ عابر للقارات تحت إشراف كيم جونغ أون
كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ عابر للقارات تحت إشراف كيم جونغ أون

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة جديدة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، وفق وسائل إعلام رسمية، بعد أيام على تهديد بيونغ يانغ بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية التابعة لكوريا الشمالية أن صاروخ هواسونغ-18 الذي يُزعم أنه يعمل بالوقود الصلب واختبره الشمال مرة واحدة فقط من قبل في نيسان، قد حلّق مسافة 1,001 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 6,648 كم قبل سقوطه في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان.
وذكر خبراء أن مدة تحليق الصاروخ بلغت حوالى سبعين دقيقة، وهي مطابقة لبعض عمليات بيونغ يانغ الأخرى لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات. 
وأضافت وكالة الأنباء المركزية أن عملية الإطلاق التي نُفذت بتوجيه من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كانت بمثابة "انفجار هائل" هز "الكوكب بأسره".
وأوردت الوكالة أن كيم تعهد أيضا بشن "سلسلة من الهجمات العسكرية القوية" حتى تغير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سياساتهما تجاه الشمال.
واعتبرت هيئة الأركان لجيش كوريا الجنوبية أن عملية الإطلاق هذه "استفزاز خطر يقوض السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية" وينتهك عقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ. 
أما الولايات المتّحدة فدانت "بشدة" إطلاق الصاروخ، قائلة إنه "يشكل انتهاكا صارخاً لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي"، بحسب بيان صادر عن ناطق باسم مجلس الامن القومي الأميركي في البيت الأبيض.
وأعرب ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق" الأخير بشأن عملية الإطلاق.
كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ عابر للقارات تحت إشراف كيم جونغ أون

عربي و دولي

X كوريا الشمالية

كيم جونغ أون

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