استراليا: تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة "مسألة معقدة"

اعتبر وزير الدفاع الأسترالي أن مطلب كييف تعزيز قدراتها القتالية الجوية يشكل "مسألة معقدة".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد عزّزت أستراليا دعمها لأوكرانيا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في ليتوانيا، حيث تعهدت بإرسال 30 عربة مشاة مدرعة إضافية من طراز "بوشماستر" تبلغ قيمتها 67 مليون دولار أميركي.



لكن كييف كانت قد استفسرت من أستراليا أيضا عن وضع عشرات الطائرات المقاتلة المتقاعدة من طراز أف-18 التي يمكن أن تعطي دفعا قويا لأوكرانيا ضد سلاح الجو الروسي، وفي السياق قال وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارليس إن المحادثات بشأن تزويد أوكرانيا بالطائرات "جارية"، لكنها أصعب بكثير من أشكال الدعم العسكري الأخرى.



وأضاف لشبكة "آي بي سي" الوطنية "الطائرات أصبحت مسألة أكثر تعقيداً بكثير"، متابعاً "الوضع المتعلق بالطائرات بالغ التعقيد، لكننا سنواصل إجراء محادثات مع أوكرانيا حول ذلك"، وأكد "ما نقدمه وما نفعله يجب أن يكون عمليا وينبغي أن يحدث فرقاً".



وكان السفير الأوكراني في كانبرا ابلغ في حزيران الماضي المسؤولين الأستراليين عن اهتمام كييف بطائراتها من طراز أف-18، وتقدم بطلب للحصول على معلومات عنها.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت أستراليا أنها ستنشر مؤقتا طائرات استطلاع من نوع "ويدجتيل إي-7آي" إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر لمراقبة خطوط الإمدادات إلى أوكرانيا.