الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

سفارة أوكرانيا: لا يجوز للكرملين ممارسة إرهاب غذائي يجلب كارثة للبشرية جمعاء

2023-07-14 | 04:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سفارة أوكرانيا: لا يجوز للكرملين ممارسة إرهاب غذائي يجلب كارثة للبشرية جمعاء
سفارة أوكرانيا: لا يجوز للكرملين ممارسة إرهاب غذائي يجلب كارثة للبشرية جمعاء

وزعت السفارة الأوكرانية في لبنان بيانا اعتبرت فيه أن "الحبوب الأوكرانية هي مفتاح النجاة من خطر المجاعة في البلدان الإفريقية في حين تعتبر أوكرانيا أحد المنتجين الرئيسيين للغذاء في العالم وبالتالي، ضماناً لمنع أزمة الغذاء العالمية.

يهدد الكرملين بالانسحاب من اتفاقية الحبوب التي تنتهي في 17 تموز الحالي. ويتعمد الكرملين إثارة الأزمة الغذائية العالمية لتحقيق أهدافه الخاصة على الصعيد الدولي. أما إفريقيا فهي كانت وما زالت تعتمد على الإمدادات الغذائية الخارجية الأمر الذي تستغله روسيا لتعزيز نفوذها في القارة السمراء والوصول إلى مواردها الطبيعية الهائلة. لذا، في حال لم تمدد صفقة الحبوب سيحدق خطر المجاعة بإفريقيا وسيتدفق اللاجئون من المناطق التي ستغرق حتماً في نزاعات وحروب".
أضاف البيان: "تمارس روسيا بنشاط التهديدات غير العسكرية في محاولة لزعزعة استقرار القارات بأكملها، وإثارة المجاعة العالمية الاصطناعية مثال كلاسيكي على تكتيكاتها هذه. في بداية غزوها الشامل لأوكرانيا نفذت روسيا تكتيك حصار صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. ثم بذل المجتمع الدولي قصارى جهده لرفع الحصار الروسي البحري في الصيف الماضي. واليوم، تهدد روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب. ولا يخفى على أحد أنه في حال استحالة الإمداد المستمر بالحبوب من أوكرانيا فإن عددا من البلدان في إفريقيا وآسيا سيواجه المجاعة الشاملة".
 

تابع:"بدورها، لا تهتم روسيا إلا بالاستيلاء على الموارد الإفريقية. وشركاتها العسكرية الخاصة التي توجد في عدد من بلدان هذه القارة إحدى الطرق للوصول إلى تلك الموارد. من جهته، يقدم الكرملين بانتظام الأسلحة إلى بعض القوى العسكرية والسياسية التي تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة. تزود روسيا، على وجه الخصوص، قوات الجنرال محمد حمدان دقلو بالسلاح في السودان حيث تدور معارك منذ نيسان الفائت. وهذا مثال بارز على أن روسيا تجلب حروباً وعنفاً إلى دول أخرى".
 

ختم:"لذلك، تصدير الحبوب الأوكرانية بحراً دون عوائق أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجميع دول العالم باستثناء روسيا الاتحادية. ويجب أن يتلقى الكرملين إشارة واضحة إلى عدم مقبولية ممارسة الإرهاب الغذائي الذي يجلب كارثة للبشرية جمعاء".
 
مقالات ذات صلة
سفارة أوكرانيا: لا يجوز للكرملين ممارسة إرهاب غذائي يجلب كارثة للبشرية جمعاء

عربي و دولي

الكرملين

أوكرانيا

القمح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي: الخطوات العدائية لن تبقى دون رد
أمين حطيط : في العام 2000 تم تحرير القسم اللبناني من قرية الغجر وتجدد إحتلالها عام 2006

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ما عدا حالات محددة.. روسيا تقر قانونا يحظر تغيير الجنس: "نزعة مريعة وطريق يؤدي إلى انحطاط الأمة"
Play
08:07

ما عدا حالات محددة.. روسيا تقر قانونا يحظر تغيير الجنس: "نزعة مريعة وطريق يؤدي إلى انحطاط الأمة"

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

08:07

ما عدا حالات محددة.. روسيا تقر قانونا يحظر تغيير الجنس: "نزعة مريعة وطريق يؤدي إلى انحطاط الأمة"

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي: الخطوات العدائية لن تبقى دون رد
06:34

الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي: الخطوات العدائية لن تبقى دون رد

أفادت الخارجية الروسية بأنه تم استدعاء سفير بولندا في موسكو كشيشتاف كرايفسكي إلى مبنى الوزارة اليوم وتسليمه مذكرة حول إغلاق الوكالة القنصلية البولندية في سمولينسك.

06:34

الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي: الخطوات العدائية لن تبقى دون رد

أفادت الخارجية الروسية بأنه تم استدعاء سفير بولندا في موسكو كشيشتاف كرايفسكي إلى مبنى الوزارة اليوم وتسليمه مذكرة حول إغلاق الوكالة القنصلية البولندية في سمولينسك.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023