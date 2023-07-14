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عربي و دولي

الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي: الخطوات العدائية لن تبقى دون رد

2023-07-14 | 06:34
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الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي: الخطوات العدائية لن تبقى دون رد
الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي: الخطوات العدائية لن تبقى دون رد

أفادت الخارجية الروسية بأنه تم استدعاء سفير بولندا في موسكو كشيشتاف كرايفسكي إلى مبنى الوزارة اليوم وتسليمه مذكرة حول إغلاق الوكالة القنصلية البولندية في سمولينسك.

أضافت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة "نوفوستي": "تم اليوم 14 تموز، استدعاء السفيرالبولندي في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، وتسليمه مذكرة مع إشعار بإغلاق الوكالة القنصلية لجمهورية بولندا في مدينة سمولينسك".

وأشار البيان إلى أن "السلوك العدائي للسلطات البولندية تجاه روسيا، تجاوز كل الحدود الحضارية، وبات يتضمن تصرفات غريبة استفزازية ضد الدبلوماسيين الروس المعتمدين في بولندا، ومصادرة العقارات الدبلوماسية الروسية وسرقة الأموال من السفارة الروسية. كل ذلك يجبر الجانب الروسي على اتخاذ ردود فعل جوابية".

وشددت الوزارة على أنه "لن تبقى أي خطوة عدائية من جانب السلطات البولندية موجهة ضد روسيا، بدون رد".

وأكد البيان على أن "سلطات وارسو تلتزم بسياسة عدائية تجاه روسيا، وتشجع نظام النازيين الجدد الإجرامي في كييف وتضخه بالأسلحة، وتواصل حملتها للقضاء تماما على ذكرى العسكريين السوفيت الذين قضوا نحبهم في سبيل تحرير بولندا خلال الحرب الوطنية العظمى".

وقال البيان: "في ظل هذه الظروف، يبدو أن استمرار عمل مكتب قنصلي بولندي إضافي في سمولينسك، بات زائدا عن الحاجة".

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