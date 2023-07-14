عاجل
مراسلة "الجديد": علي حمية غادر حفل السفارة الفرنسية في ذكرى اليوم الوطني لما اعتبره خرق للسيادة اللبنانية بسبب الزامه المرور بماكينات الفحص الأمني
مراسلة "الجديد": علي حمية غادر حفل السفارة الفرنسية في ذكرى اليوم الوطني لما اعتبره خرق للسيادة اللبنانية بسبب الزامه المرور بماكينات الفحص الأمني
مراسلة "الجديد": وزير الأشغال علي حمية رفض المرور بماكينات الفحص الأمنية قبيل الدخول إلى السفارة الفرنسية معتبراً المرور "إهانة دبلوماسية"
مراسلة "الجديد": وزير الأشغال علي حمية رفض المرور بماكينات الفحص الأمنية قبيل الدخول إلى السفارة الفرنسية معتبراً المرور "إهانة دبلوماسية"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية برامج اجتماعية كوميديا برامج ترفيهية مسلسلات وثائقيات منوعات برامج زمان ٤ آب نشرات اخبارية
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
متن
29 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
البقاع
31 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

"متفقان".. أردوغان يكشف عن لقاء سيجمعه مع بوتين قريبا

2023-07-14 | 09:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;متفقان&quot;.. أردوغان يكشف عن لقاء سيجمعه مع بوتين قريبا
"متفقان".. أردوغان يكشف عن لقاء سيجمعه مع بوتين قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا آب القادم، كما أكد أنه طالب الاتحاد الأوروبي بخطوات إيجابية تجاه انضمام أنقرة للتكتل.

وأشار أردوغان إلى اتفاق أنقرة وموسكو على تمديد اتفاقية الحبوب، وذلك بعد تصريحات لنظيره الروسي ألمح فيها إلى إمكانية تعليق الاتفاقية.

وكان بوتين ألمح أمس إلى احتمالية أن تعلق بلاده مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والعودة إليه عند تنفيذ الجزء المتعلق بمصلحتها منه.

وقال لقناة "روسيا 24" إن هناك بعض الوقت للتفكير فيما يجب فعله، لا سيما أنه تبقى يومان على انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ولفت إلى أنه "لم يتم تلبية أي مطلب روسي" في اتفاقية تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية، واصفا الوضع بأنه "لعبة أحادية الجانب"، وأضاف أنه يمكن لروسيا أن تمدد صفقة الحبوب فقط عندما يتم الوفاء بالوعود التي تم قطعها.

وفي موضوع آخر، أشار أردوغان تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية إلى أنه تحدث مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بشكل مفصل عن انضمام تركيا للتكتل، وطالبهم باتخاذ خطوات إيجابية تجاه تركيا التي تنتظر الانضمام منذ 52 عاما.

من جانب آخر، أعرب أردوغان عن رغبته ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في المضي قدما بالعلاقات بين بلديهما.

وقال أردوغان "بصفتنا زعيمين كسبا الانتخابات نريد المضي قدما بالعلاقات بين بلدينا"، مؤكدا أن أهم القضايا التي طلبها بشكل خاص من ميتسوتاكيس هي حل المشاكل المتعلقة بمنطقة تراقيا الغربية (تقطنها أقلية تركية) وقضية المُفتين في اليونان.
مقالات ذات صلة
"متفقان".. أردوغان يكشف عن لقاء سيجمعه مع بوتين قريبا

عربي و دولي

أردوغان

بوتين

اتفاقية الحبوب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سفارة أوكرانيا: لا يجوز للكرملين ممارسة إرهاب غذائي يجلب كارثة للبشرية جمعاء
أمين حطيط : في العام 2000 تم تحرير القسم اللبناني من قرية الغجر وتجدد إحتلالها عام 2006

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بوتين يتحدث عن تمرد فاغنر.. ويكشف تفاصيل لقائه مع بريغوجين
09:33

بوتين يتحدث عن تمرد فاغنر.. ويكشف تفاصيل لقائه مع بريغوجين

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ولقائه بقائدها بعد تمرده، وعن مستقبلها في الميدان الأوكراني، وإمكانية انضمامها للجيش، وحاجتها لإطار قانوني ينظم عملها.

09:33

بوتين يتحدث عن تمرد فاغنر.. ويكشف تفاصيل لقائه مع بريغوجين

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ولقائه بقائدها بعد تمرده، وعن مستقبلها في الميدان الأوكراني، وإمكانية انضمامها للجيش، وحاجتها لإطار قانوني ينظم عملها.

ما عدا حالات محددة.. روسيا تقر قانونا يحظر تغيير الجنس: "نزعة مريعة وطريق يؤدي إلى انحطاط الأمة"
Play
08:07

ما عدا حالات محددة.. روسيا تقر قانونا يحظر تغيير الجنس: "نزعة مريعة وطريق يؤدي إلى انحطاط الأمة"

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

08:07

ما عدا حالات محددة.. روسيا تقر قانونا يحظر تغيير الجنس: "نزعة مريعة وطريق يؤدي إلى انحطاط الأمة"

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023