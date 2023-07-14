"متفقان".. أردوغان يكشف عن لقاء سيجمعه مع بوتين قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا آب القادم، كما أكد أنه طالب الاتحاد الأوروبي بخطوات إيجابية تجاه انضمام أنقرة للتكتل.



وأشار أردوغان إلى اتفاق أنقرة وموسكو على تمديد اتفاقية الحبوب، وذلك بعد تصريحات لنظيره الروسي ألمح فيها إلى إمكانية تعليق الاتفاقية.



وكان بوتين ألمح أمس إلى احتمالية أن تعلق بلاده مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والعودة إليه عند تنفيذ الجزء المتعلق بمصلحتها منه.



وقال لقناة "روسيا 24" إن هناك بعض الوقت للتفكير فيما يجب فعله، لا سيما أنه تبقى يومان على انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.



ولفت إلى أنه "لم يتم تلبية أي مطلب روسي" في اتفاقية تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية، واصفا الوضع بأنه "لعبة أحادية الجانب"، وأضاف أنه يمكن لروسيا أن تمدد صفقة الحبوب فقط عندما يتم الوفاء بالوعود التي تم قطعها.



وفي موضوع آخر، أشار أردوغان تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية إلى أنه تحدث مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بشكل مفصل عن انضمام تركيا للتكتل، وطالبهم باتخاذ خطوات إيجابية تجاه تركيا التي تنتظر الانضمام منذ 52 عاما.



من جانب آخر، أعرب أردوغان عن رغبته ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في المضي قدما بالعلاقات بين بلديهما.



وقال أردوغان "بصفتنا زعيمين كسبا الانتخابات نريد المضي قدما بالعلاقات بين بلدينا"، مؤكدا أن أهم القضايا التي طلبها بشكل خاص من ميتسوتاكيس هي حل المشاكل المتعلقة بمنطقة تراقيا الغربية (تقطنها أقلية تركية) وقضية المُفتين في اليونان.