"لا يحرز تقدما سريعا".. الرئاسة الاوكرانية تقر بشأن الهجوم المضاد!

أقر رئيس الادارة الرئاسية الاوكرانية اندريه يرماك الجمعة بأن الهجوم المضاد لكييف الذي يواجه مقاومة القوات الروسية "لا يحرز تقدما سريعا".وقال يرماك لصحافيين: "اليوم، لا يحرز (الهجوم) تقدما سريعا"، مضيفا "اذا رأينا ان امرا ما لا يسير على ما يرام، سنقول ذلك. لا احد يريد تضخيم الوضع".واكد أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغطا على كييف في هذا الصدد، وقال "ليس هناك اي ضغط، فقط سؤال: كيف يمكننا ان نساعدكم؟".وتابع يرماك الذي يعتبر اليد اليمنى للرئيس فولوديمير زيلينسكي "الجميع في العالم يدركون انه يستحيل ممارسة ضغط على اوكرانيا"، مشدداً على ان كييف لن تتفاوض مع روسيا ما دامت قوات موسكو موجودة على الأراضي الاوكرانية.واورد "موقفنا واضح جدا. حتى التفكير في هذه المفاوضات ليس ممكنا الا بعد أن تغادر القوات الروسية اراضينا. الجميع يدركون اننا لن تحدث الى الروس قبل حصول هذا الأمر".