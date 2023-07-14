وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة

وضعت الولايات المتحدة امس جاسوسا روسيا مفترضا في الحبس الاحتياطي على أراضيها بعد تسلّمه من إستونيا، في وقت تسعى واشنطن إلى تبادل سجناء مع موسكو.
أطلقت المفوضية الأوروبية امس إجراءات قانونية ضد المجر لقرارها طرد 700 من مهربي المهاجرين محتجزين لديها.
تجاهلت المفوضية الأوروبية امس طلب الحكومة الفرنسية إلغاء تعيين الأميركية فيونا سكوت مورتون في منصب أساسي يتعلق بتنظيم المجموعات العملاقة للتكنولوجيا، لكن قادة الكتل السياسية الأربع الكبرى في البرلمان الأوروبي تبنوا طلب باريس، مشيرين إلى إمكانية حصول تضارب في المصالح وتدخل من قبل واشنطن مع تولي هذه المستشارة السابقة التي كانت مسؤولة في إدارة الرئيس باراك أوباما، المنصب المهم.