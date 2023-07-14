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عربي و دولي

وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة

2023-07-14 | 15:33
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وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة
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وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة

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