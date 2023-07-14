الاحتلال يقمع مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية.. ومواجهات مباشرة مع الفلسطينيين

أُصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات سلمية مناهضة للاستيطان في مناطق عدة شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك تفريق مسيرات أسبوعية في بلدات كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، وبيتا وبرقة وقريوت وبيت دجن بمحافظة نابلس، وأم صفا غرب رام الله (وسط)، وفق ما نقلت "الجزيرة".
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المتظاهرين الذين تجمعوا عند مدخل أم صفا غرب رام الله، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريقهم مما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
وبثت منصات فلسطينية محلية مقاطع فيديو توثق المواجهات المباشرة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين خلال المسيرة.
وفي كفر قدّوم شرقي قلقيلية (شمال)، قال منسق لجان "المقاومة الشعبية" مراد اشتيوي إن 6 فلسطينيين أُصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بالاختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدّوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا وبيت دجن وقريوت وبرقة بمحافظة نابلس، استخدم خلالها جيش العدو الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وفي القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المشاركين في المسيرة الأسبوعية للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالطرد من منازلهم لصالح المستوطنين.
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.