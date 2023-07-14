الاحتلال يقمع مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة الغربية.. ومواجهات مباشرة مع الفلسطينيين



أُصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات سلمية مناهضة للاستيطان في مناطق عدة شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك تفريق مسيرات أسبوعية في بلدات كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، وبيتا وبرقة وقريوت وبيت دجن بمحافظة نابلس، وأم صفا غرب رام الله (وسط)، وفق ما نقلت "الجزيرة".

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المتظاهرين الذين تجمعوا عند مدخل أم صفا غرب رام الله، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريقهم مما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

#فيديو| اندلاع مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال في قرية أم صفا برام الله pic.twitter.com/L29EOAruOC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 14, 2023

وبثت منصات فلسطينية محلية مقاطع فيديو توثق المواجهات المباشرة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين خلال المسيرة.



وفي كفر قدّوم شرقي قلقيلية (شمال)، قال منسق لجان "المقاومة الشعبية" مراد اشتيوي إن 6 فلسطينيين أُصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بالاختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدّوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.



واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا وبيت دجن وقريوت وبرقة بمحافظة نابلس، استخدم خلالها جيش العدو الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.