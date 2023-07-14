ترامب يشن هجوماً على بايدن.. ويسخر: عجوز يتعثر كلما صعد الدرج!

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن خلفه في البيت الأبيض جو بايدن يدفع بالولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة عبر إرسال قوات أميركية إلى أوروبا، في إشارة إلى قرار بايدن استخدام قوات الاحتياط الأميركية من أجل دعم الجناح الشرقي لحلف الناتو.وشدّد ترامب على أن بايدن "لا يمكنه حتى صعود الدرج على متن طائرة الرئاسة الأميركية من دون أن يتعثر"، مبينا أن آخر شيء يتوجب على إدارة بايدن "غير الكفؤة" أن تفعله، هو دفع البلاد إلى حرب عالمية ثالثة.وعبّر ترامب عن اعتقاده بأن "التصعيد المتهور" للنزاع في أوكرانيا يدفع بالجيش الأمريكي إلى كارثة.وكان ترامب قد أكد قبل أيام معارضته لنقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، موضحا أن نقص الذخيرة التقليدية في الولايات المتحدة "يؤكد الحاجة لوقف فوري للتصعيد".وقال ترامب: "لا ينبغي أن يدفعنا جو بايدن إلى الاقتراب أكثر فأكثر من الحرب العالمية الثالثة، من خلال توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا، بل يجب أن يحاول إيقاف الصراع وإنهاء الموت والدمار الرهيبين اللذين تسببت فيهما الإدارة الحالية عديمة الكفاءة".