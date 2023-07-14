بالفيديو- فاغنر في بيلاروسيا.. ومقاتلوها يدربون جنوداً في البلاد

قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إن مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنودا في البلاد.



ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر مقاتلي فاغنر يدربون جنودا من بيلاروسيا في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.



وأضافت الوزارة في بيان أن مقاتلي فاغنر يقومون بمهام كمدربين في عدد من التخصصات العسكرية، على رأسها تقنيات التنقل في ساحة المعركة وإطلاق النار التكتيكي.

#Belarus The ministry of defense announced that territorial defense exercises are taking place near Asipovichy. Wagner mercenaries are the instructors. pic.twitter.com/AJiOBDzkoz — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) July 14, 2023

وأدى مقاتلو فاغنر دورا رئيسيا في الهجوم الروسي على أوكرانيا، وخصوصا عندما كانوا في الخطوط الأمامية في معركة باخموت الدامية، التي أعلنت موسكو الاستيلاء عليها أيار الماضي.



وساعد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في التوسط لإبرام اتفاق لإنهاء تمرد مسلح قصير الأجل شنته مجموعة فاغنر يومي 23 و24 حزيران عندما سيطرت المجموعة على مدينة روستوف جنوبي روسيا، وبموجب الاتفاق أمر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين مرتزقته بالتراجع.