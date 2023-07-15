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كان اميراً في اعلام "داعش" ... السجن المؤبد لأميركي جنّد "آلاف" المقاتلين في التنظيم

2023-07-15 | 02:12
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كان اميراً في اعلام &quot;داعش&quot; ... السجن المؤبد لأميركي جنّد &quot;آلاف&quot; المقاتلين في التنظيم
كان اميراً في اعلام "داعش" ... السجن المؤبد لأميركي جنّد "آلاف" المقاتلين في التنظيم


حُكم على أميركي مولود في كوسوفو ساعد في تجنيد "آلاف" المقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالسجن المؤبد امس لمساعدته التنظيم وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وقالت الوزارة إن ميرساد كانديك (40 عاما) كان عضوا رفيع المستوى في "الجماعة الجهادية" بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، وقد غادر نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا حيث انضم إلى "داعش" وصار مقاتلاً في بلدة حريتان قرب مدينة حلب.

وأضافت الوزارة أنه تم توجيهه بعد ذلك للانتقال إلى تركيا للمساعدة في تهريب مقاتلين أجانب وأسلحة للتنظيم إلى سوريا، كما كان "أميرا" في إعلام التنظيم التي تولى نشر دعايتها ورسائل التجنيد فيها عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر أكثر من 120 حساب تويتر.

وقالت وزارة العدل إن كانديك بصفته مجنِّدا "أرسل آلاف المتطوعين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفين من دول غربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط".

كما انه أحد المتطوعين الذين جندهم هو رسلان أساينوف من نيويورك، وقد صار قناصا في تنظيم الدولة الإسلامية ودين في شباط/فبراير بتقديم دعم مادي لمجموعة إرهابية مصنَّفة.

ومن المجنَّدين الآخرين الفتى الأسترالي جيك بيلاردي الذي تم استدراجه للانضمام إلى "داعش" عام 2014 قبل أن يقتل أكثر من 30 عسكريا عراقيا في هجوم انتحاري في آذار/مارس 2015.

وبحلول أوائل عام 2017، كان ميرساد كانديك يختبئ في البوسنة تحت اسم مستعار، قبل توقيفه في تموز 2017 في سراييفو ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر.

وكان أدين في محاكمة أمام هيئة محلفين في أيار 2022 بالتآمر وخمس تهم أخرى على خلفية تقديم دعم لداعش.

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