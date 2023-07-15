قتيلان و3 مصابين في انهيار جزئي بعقار شرقي الإسكندرية



لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، السبت، في انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة باكوس شرقي مدينة الإسكندرية المصرية.

وتلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 146 بشارع مصطفى كامل، حيث انتقل مسؤولو الحي وضباط القسم رفقة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.



وبالفحص تبين أن العقار قديم ومكون من 3 طوابق، بينما انهارت أجزاء من سور سطحه على شرفتين بالطابقين الأول والثاني في الطريق العام.



وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأخلي العقار بمعرفة رجال الحماية المدنية وحي شرق، وتم وضع الحواجز لحماية المارة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت المدينة الساحلية عدة حوادث مشابهة، وسط دعوات لتشديد إجراءات السلامة في المباني وتطبيق قرارات الإزالة للبنايات المتهالكة.





