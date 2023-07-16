بوتين: روسيا لديها ما يكفي من الذخائر العنقودية وتحتفظ بحق استخدامها كرد مماثل

أعلنت كييف اليوم الاحد أنها "تحرز تقدماً قرب مدينة باخموت في شرق البلاد، والتي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار الماضي بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب"، وفق وكالة "فرانس برس".
وصلت سفينة عملاقة تابعة للأمم المتحدة اليوم إلى قبالة سواحل اليمن، تمهيداً لبدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة، بهدف تجنب تسرب نفطي كارثي في البحر الأحمر، كما ذكر مسؤولون في المنظمة الدولية، بحسب "فرانس برس".
أفادت قناة CBS التلفزيونية، بأنه "تم العثور على 3 جثث، متحنطة بدون علامات تدل على تعرضها للعنف، في معسكر للتخييم في جبال روكي بولاية كولورادو الأميركية".