الاستخبارات البريطانية: روسيا "على الأرجح" مستعدة لقبول وجود قوات فاغنر الكبير في أفريقيا

وصلت سفينة عملاقة تابعة للأمم المتحدة اليوم إلى قبالة سواحل اليمن، تمهيداً لبدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة، بهدف تجنب تسرب نفطي كارثي في البحر الأحمر، كما ذكر مسؤولون في المنظمة الدولية، بحسب "فرانس برس".