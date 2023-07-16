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عربي و دولي

الاستخبارات البريطانية: روسيا "على الأرجح" مستعدة لقبول وجود قوات فاغنر الكبير في أفريقيا

2023-07-16 | 04:09
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الاستخبارات البريطانية: روسيا "على الأرجح" مستعدة لقبول وجود قوات فاغنر الكبير في أفريقيا
الاستخبارات البريطانية: روسيا "على الأرجح" مستعدة لقبول وجود قوات فاغنر الكبير في أفريقيا
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الاستخبارات البريطانية: روسيا "على الأرجح" مستعدة لقبول وجود قوات فاغنر الكبير في أفريقيا

عربي و دولي

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