وسائل إعلام أوكرانية: الهجوم على جسر القرم عملية خاصة للقوات البحرية وجهاز الأمن في أوكرانيا





نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر أمنية، تأكيدها ان "الهجوم على جسر القرم عملية خاصة للقوات البحرية وجهاز الأمن في أوكرانيا".

من جهتها، اكدت سلطات القرم الموالية لروسيا أن "جسر القرم تعرض لهجوم من نظام كييف الإرهابي وخط السكة الحديدية لم يتضرر".