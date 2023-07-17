السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي التطوعي حتى نهاية كانون الأول 2024

تيننتي لـ"الجديد": نحن في مهمة لحفظ السلام وتحديدا في جنوب لبنان وعلى مدى الـ17 عاما الماضية كان الوضع مستقرا ما عدا بعض الحوادث المتقطعة والأخرى المأساوية كالجريمة التي حدثت مع الجندي روني في كانون الأول الماضي