الكرملين: صفقة الحبوب توقفت اليوم وستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في الإفادة اليومية اليوم عن توقف صفقة الحبوب اليوم، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها، بحسب "روسيا اليوم".وتابع : "أن الصفقة توقفت اليوم، إلا أن روسيا مستعدة للعودة إليها بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها".من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا :"إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كل من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد صفقة الحبوب".وكان وزير الخارجية الروسي أكد في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، على أنه "إذا لم ينجح الجزء الروسي صفقة الحبوب، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها".