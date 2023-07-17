أردوغان: لسنا منغلقين إزاء اللقاء مع الأسد ويمكن أن نلتقي

وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك بإسطنبول قبيل انطلاقه في جولة خليجية تبدأ من السعودية، أنه "بالرغم من التصريحات المتحفظة على تمديد الاتفاقية الصادرة اليوم أؤمن أن الرئيس الروسي بوتين يرغب باستمرار هذا الجسر الإنساني"، مشيراً الى أننا "ربما نتخذ خطواتنا عبر اتصال هاتفي مع بوتين دون أن ننتظر حلول موعد زيارة بوتين لتركيا في آب".

وشدد أردوغان على أننا "لسنا منغلقين إزاء اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، ويمكن أن نلتقي، لكن المهم هو كيفية تعاطي دمشق مع مواقفنا".