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وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين إسرائيليين أغلقوا الطريق عند مفترق "كفار هيروك" في تل أبيب
2023-07-18 | 03:01
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وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين إسرائيليين أغلقوا الطريق عند مفترق "كفار هيروك" في تل أبيب
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وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين إسرائيليين أغلقوا الطريق عند مفترق "كفار هيروك" في تل أبيب
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