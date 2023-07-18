الأمم المتحدة: على العالم الاستعداد لموجات حرّ أشدّ

السراي الحكومي: السفراء اعتبروا أن عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب عليه اعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان لانه اذا لم يقم النواب بواجباتهم فالدول الخارجية لن تكون اكثر حرصا من المسؤولين اللبنانيين انفسهم