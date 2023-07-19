الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
03:25
أردني سرّب إجابات امتحان التوجيهي عبر سماعات مسجد.. وهذا ما حصل
10:17
بالفيديو - جسم غريب يخرج من المحيط يحيّر الشرطة والعلماء
09:34
الدانتيل يُصبح خامة رجاليّة في عرض "دولتشي أند غابانا"
07:46
تسجيل مسرب للاجئ سوري "بدنا نشيل العلم اللبناني ونحط السوري محله".. ونضال الاحمدية ترد
06:14
تلسكوب يرصد ثقبا أسود في أعمق نقطة موثقة بالكون
عربي و دولي
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق في منطقة القرم
2023-07-19 | 02:26
A-
A+
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق في منطقة القرم
أفادت وكالة "فرانس برس" انه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق في منطقة القرم.
مقالات ذات صلة
موسكو تتهم كييف بقصف "بوابة القرم".. وزيلينسكي يتهم روسيا بالتحضير لـ"هجوم إشعاعي"!
أنطونوف: واشنطن تظهر ضلوعها في هجمات كييف الإرهابية بتسترها عليها في تخريب جسر القرم
"رويترز": بريطانيا تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق في منطقة القرم
عربي و دولي
روسيا
القرم
العودة الى الأعلى
عدوان إسرائيلي على محيط دمشق .. وإصابة عسكريين اثنين
الاقتصادي حسن مقلد: لحظة الانهيار كان في البلد نحو 50 مليار وبالتالي هكذا بلد مستحيل أن ينهار
اقرأ ايضا في عربي و دولي
03:21
عدوان إسرائيلي على محيط دمشق .. وإصابة عسكريين اثنين
03:21
عدوان إسرائيلي على محيط دمشق .. وإصابة عسكريين اثنين
15:48
الاقتصادي حسن مقلد: لحظة الانهيار كان في البلد نحو 50 مليار وبالتالي هكذا بلد مستحيل أن ينهار
الاقتصادي حسن مقلد: لحظة الانهيار كان في البلد نحو 50 مليار وبالتالي هكذا بلد مستحيل أن ينهار
15:48
الاقتصادي حسن مقلد: لحظة الانهيار كان في البلد نحو 50 مليار وبالتالي هكذا بلد مستحيل أن ينهار
الاقتصادي حسن مقلد: لحظة الانهيار كان في البلد نحو 50 مليار وبالتالي هكذا بلد مستحيل أن ينهار
05:47
الأمم المتحدة: على العالم الاستعداد لموجات حرّ أشدّ
05:47
الأمم المتحدة: على العالم الاستعداد لموجات حرّ أشدّ
يحدث الآن
منوعات
03:25
أردني سرّب إجابات امتحان التوجيهي عبر سماعات مسجد.. وهذا ما حصل
عربي و دولي
03:21
عدوان إسرائيلي على محيط دمشق .. وإصابة عسكريين اثنين
محليات
03:13
حمية التقى المدير العام لشركة "توتال": مرفأ بيروت والمطار على أتم الاستعداد لمواكبة فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البلوك 9
زوارنا يقرؤون الآن
02:26
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق في منطقة القرم
2023-07-16
اليكم أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي.. هكذا بدت
04:25
صورة لـ نانسي عجرم مع شابة "اسرائيلية" تضعها في ورطة
03:25
أردني سرّب إجابات امتحان التوجيهي عبر سماعات مسجد.. وهذا ما حصل
2023-07-16
زواج اعلامية لبنانية شهيرة يتصدر.. لفتت الأنظار بجمالها
2023-05-10
اطلالة غريبة لـ كاريس بشار تثير الجدل بين المتابعين
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
15:15
أشواق عباس : سوريا لم تتدخل وتدعم مرشحًا للرئاسة اللبنانية على حساب آخر وهكذا وصفت العلاقة مع الحزب
14:55
علي الهيل : الدور الفرنسي في لبنان انتهى وقطر الدولة الوحيدة التي قلبها على لبنان
13:27
رياض سلامة داخل جلسة الاستماع متحصنا بمستندات وتواقيع تدحض اعترافات نوابه الأربعة
12:55
مقدمة النشرة المسائية 18-07-2023
12:51
تحرّك للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي
12:51
نشرة الطقس المسائية 18-07-2023
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
05:40
جويل ماردينيان تعلن اعتزالها بعد حدث غامض حصل معها: يوم جميل يتحول لأسوأ يوم
فن
05:40
جويل ماردينيان تعلن اعتزالها بعد حدث غامض حصل معها: يوم جميل يتحول لأسوأ يوم
فن
04:25
صورة لـ نانسي عجرم مع شابة "اسرائيلية" تضعها في ورطة
فن
04:25
صورة لـ نانسي عجرم مع شابة "اسرائيلية" تضعها في ورطة
منوعات
10:17
بالفيديو - جسم غريب يخرج من المحيط يحيّر الشرطة والعلماء
منوعات
10:17
بالفيديو - جسم غريب يخرج من المحيط يحيّر الشرطة والعلماء
فن
07:46
تسجيل مسرب للاجئ سوري "بدنا نشيل العلم اللبناني ونحط السوري محله".. ونضال الاحمدية ترد
فن
07:46
تسجيل مسرب للاجئ سوري "بدنا نشيل العلم اللبناني ونحط السوري محله".. ونضال الاحمدية ترد
محليات
12:28
معلومات "الجديد": توقيف جد الطفلة الضحية لين طالب
محليات
12:28
معلومات "الجديد": توقيف جد الطفلة الضحية لين طالب
محليات
16:19
رياض رعد لـ #الرئيس : أبرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس هم الوحيدون الذين اعطوا تحقيقا جديا عن الاغتيال
محليات
16:19
رياض رعد لـ #الرئيس : أبرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس هم الوحيدون الذين اعطوا تحقيقا جديا عن الاغتيال
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023