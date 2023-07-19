إردوغان يختتم جولته الخليجية بزيارة لأبوظبي

زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإمارات اليوم في إطار جولة شملت دولا في منطقة الخليج ركزت على الاستثمار والتمويل.

ووصل الرئيس التركي إلى الإمارات آتيًا من قطر حيث التقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الجانبان خلال محادثات بينهما " الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية"، وفق ما أفادت" وكالة الأنباء القطرية".

وأبوظبي هي آخر محطات إردوغان في جولته الخليجية التي شملت مدينة جدة السعودية والعاصمة القطرية الدوحة. وبما يشير إلى تحقيقه لمكاسب من جهوده الديبلوماسية، وافقت السعودية يوم الثلاثاء على شراء طائرات مسيرة تركية في أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا، على ما ذكرت وكالة "رويترز".