بالفيديو - مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

تغطية صحفية: "اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة هذه الأثناء". pic.twitter.com/WzztYR4hID
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2023
تغطية صحفية: "اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة هذه الأثناء". pic.twitter.com/WzztYR4hID
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس pic.twitter.com/T7Ioe6Q7gd
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 19, 2023
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس pic.twitter.com/T7Ioe6Q7gd
قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية بالقدس pic.twitter.com/frXM1vM5Fq
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 19, 2023
قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية بالقدس pic.twitter.com/frXM1vM5Fq
أكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الأربعاء أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مشدداً على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.
بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الجاري وتستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين، بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.