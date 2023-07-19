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عربي و دولي

موقع "داون دتكتور": مستخدمو تطبيق واتساب يواجهون مشكلات في إرسال الرسائل عبر الهواتف الخلوية والحواسيب

2023-07-19 | 16:24
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موقع &quot;داون دتكتور&quot;: مستخدمو تطبيق واتساب يواجهون مشكلات في إرسال الرسائل عبر الهواتف الخلوية والحواسيب
موقع "داون دتكتور": مستخدمو تطبيق واتساب يواجهون مشكلات في إرسال الرسائل عبر الهواتف الخلوية والحواسيب

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موقع "داون دتكتور": مستخدمو تطبيق واتساب يواجهون مشكلات في إرسال الرسائل عبر الهواتف الخلوية والحواسيب

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