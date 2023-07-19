موقع "داون دتكتور": مستخدمو تطبيق واتساب يواجهون مشكلات في إرسال الرسائل عبر الهواتف الخلوية والحواسيب

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الجاري وتستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين، بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.