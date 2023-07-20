بالفيديو - مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة عضو كنيست سابق

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بقيادة عضو الكنيست السابق "يهودا غليك" pic.twitter.com/HedHPEmx41
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 20, 2023
من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بقيادة عضو الكنيست السابق "يهودا غليك" pic.twitter.com/HedHPEmx41
أُضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفق مراسل لوكالة فرانس برس، وذلك قبل تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.
أكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الأربعاء أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مشدداً على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.