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عربي و دولي

بالفيديو - مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة عضو كنيست سابق

2023-07-20 | 03:10
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بالفيديو - مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة عضو كنيست سابق
بالفيديو - مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة عضو كنيست سابق

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة عضو الكنيست السابق "يهودا غليك"

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بالفيديو - مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة عضو كنيست سابق

عربي و دولي

اسرائيل

المسجد الأقصى

اقتحام

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إضرام النار بالسفارة السويدية ببغداد خلال تظاهرة احتجاج على تجمع ينوي منظمه حرق القرآن
موقع "داون دتكتور": مستخدمو تطبيق واتساب يواجهون مشكلات في إرسال الرسائل عبر الهواتف الخلوية والحواسيب

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إضرام النار بالسفارة السويدية ببغداد خلال تظاهرة احتجاج على تجمع ينوي منظمه حرق القرآن
03:16

إضرام النار بالسفارة السويدية ببغداد خلال تظاهرة احتجاج على تجمع ينوي منظمه حرق القرآن

أُضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفق مراسل لوكالة فرانس برس، وذلك قبل تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

03:16

إضرام النار بالسفارة السويدية ببغداد خلال تظاهرة احتجاج على تجمع ينوي منظمه حرق القرآن

أُضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفق مراسل لوكالة فرانس برس، وذلك قبل تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

البيان المشترك لقمة مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى: تأكيد أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات
16:05

البيان المشترك لقمة مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى: تأكيد أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات

أكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الأربعاء أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مشدداً على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.

16:05

البيان المشترك لقمة مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى: تأكيد أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات

أكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الأربعاء أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مشدداً على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.

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